Ahmet Kural'ın eşi güzelliği ile mest etti! O pozları Instagram'ı salladı

Yağmur Dinç
Şimdilerde rol aldığı "Gassal" dizisi ile adından söz ettiren Ahmet Kural, özel hayatıyla da gündemde.
Kural, oyunculuk kariyerinin yanı sıra baba olmayı da yaşıyor.
Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Ahmet Kural, 4 yıllık sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi.
Kural'ın eşini görenler ise güzelliği karşısında büyülendi.
AHMET KURAL'IN EŞİ
Kemal adında bir oğulları olan çift, sosyal medyada beğeni topluyor.
Avukat Çağla Gizem Şahin'in aktif kullandığı Instagram hesabı, pozlarıyla dikkat çekiyor.
Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin'in güzelliğine ise binlerce övgü ve beğeni geliyor.