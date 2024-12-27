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Ahmet Kural'ın eşi güzelliği ile mest etti! O pozları Instagram'ı salladı

Ahmet Kural'ın eşi güzelliği ile mest etti! O pozları Instagram'ı salladı Ahmet Kural, geçtiğimiz yıl 4 yıllık sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu. Avukat olduğu öğrenilen Şahin, şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Sosyal medyadaki pozları ise binlerce beğeni topluyor.