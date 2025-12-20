Kızılcık Şerbeti 119. bölüm 1. fragmanı: "Baba oluyorsun"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni bölümünden ilk fragman yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde sular yine durulmuyor.

Fatih ve Başak'ın gerçekten evlenmesi Ünal evinde ilginç olaylara sebep olurken, fragmanda daha şaşırtıcı detaylar yer alıyor.

Kıvılcım ve Ömer, Kemal için bir araya gelirken ve aralarındaki buzlar erirken; Bade'den bir sürpriz...

Herkesin ortasında Ömer'e "bir çocuğun daha oluyor" diyen Bade, fragmana damga vuruyor.

İşte, Kızılcık Şerbeti 119. bölüm. 1.fragmanı...