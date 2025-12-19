Taşacak Bu Deniz'in İso'su marjinal çıktı! Sırtındaki devasa dövme...

- Erdem Şanlı, Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı İso karakteriyle dikkat çekiyor.
- Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta sırtını kaplayan dövmesi, takipçilerini şaşırttı.
- Dövmesi büyük ilgi ve beğeni topladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İlk olarak Avlu dizisi ile ekranda boy gösteren Erdem Şanlı, akabinde oyunculuk serüvenine devam etti.
Kovala, Son Yaz, Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan Şanlı, şimdilerde TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'inde oynuyor.
İso karakterini canlandıran oyuncu, performansı ve tarzıyla beğeni topluyor.
SIRTI DÖVMELİ
İzleyicilerin yakından takip ettiği Erdem Şanlı'nın sosyal medya hesabına göz atanlar, şaşkınlık yaşadı.
Instagram'daki karesini gören takipçileri, şoke oldu.
Şanlı'nın sırtını kaplayan dövmesi, beğeni yağmuruna tutuldu.