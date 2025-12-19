Arka Sokaklar'da tatlı aksiyon! Mesut iğneli, Selin tripli...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni bölümde ekip, İstanbul sokaklarında yine tehlikeli bir operasyonun içine girecek.

Kovalamacalar, çatışmalar ve beklenmedik gelişmeler temposu yüksek sahnelerle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

LAFLARINI ESİRGEMEYEN İKİLİ

Yaşanan karmaşanın ortasında Selin ile Mesut’un didişmeleri dikkat çekecek.

Selin’in Mesut’a olan kızgınlığı ve attığı tripler, Mesut’un ise her zamanki gibi kavgaya hazır, lafını esirgemeyen tavırları bölüme eğlenceli anlar katacak.

Sürekli atışmalarına rağmen aralarındaki uyumdan hiçbir şey kaybetmeyen Selin ve Mesut, izleyicinin en sevdiği ikililerden biri olmayı sürdürüyor.

İmalı bakışlar, laf sokmalar ve küçük gerilimler sanal medyada da yankı buluyor.