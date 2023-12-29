Akasya Durağı’nın Gülbik’i bambaşka biri oldu! Gülbik’in iddialı pozlarını aman Sinan görmesin… Seyircilerini bir dönem ekran başına kilitleyen Akasya Durağı’nın Gülbik’i adeta yeniden doğdu. Yıllar Gülbik’ten almamış fazla fazla vermiş. Yıllar yaramış…

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Akasya Durağı, 2008 yılında ekranlara yolculuğuna başlamış ve seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Dönemin reyting rekortmeni olan dizi, birçok renkli karakterleri ile seyircilerin hayatlarındaki yerini almıştı.

Başrollerinde Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Melek Baykal, Levent Ülgen, Onur Şan ve Pelin Sönmez gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi günümüzde hala izlenmeye devam ediyor.

Akasya Durağı'nın sevilen karakteri Sinan'ın (Levent Ülgen) eşini canlandıran Gülbin karakteri o dönem epey sevilmişti. Aynı zamanda güzel oyuncu, Çiçek Taksi, Yabancı Damat, Ayrılsak da Beraberiz, Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Avrupa Yakası gibi birçok dizide daha rol aldı.

Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Gülbin' karakteriyle büyük kitleler tarafından tanınan oyuncu Aslı Altaylar yıllar sonra bambaşka biri olarak ortaya çıktı. Yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırtan Altaylar'ı görenler övgü yağdırdı.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımı sevenleri tarafından beğeni yorum yağmuruna tutuldu. Oyuncuya, 'Yıllar seni teğet geçmiş', 'Bu nasıl güzellik', 'Yıllar yaramış' gibi yorumlar yapıldı.