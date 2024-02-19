Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno ortalığı kasıp kavurdu "Bambaşka biri resmen..." Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde adından söz ettiren ünlü oyuncu Sitare Akbaş, Akasya Durağı dizisiyle adını duyurmuştu. Güzelliğine güzellik katan Sitare Akbaş, son pozlarıyla adeta büyüledi.

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Akasya Durağı, eskilerin tadını aratmayan efsane bir komedi dizisi olarak hafızalarda yer etmiş durumda.

Zamanın akışına rağmen, bu dizi ve karakterleri hala birçok kişinin gönüllerinde özel bir yerde bulunuyor.

Zeyno karakteriyle unutulmaz bir iz bırakan ünlü oyuncu Sitare Akbaş ise yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi.

Şimdi ise Kızıl Goncalar dizisinde Birgül karakterine hayat veren Sitare Akbaş, yine kendine has tarzıyla ve oyunculuğundaki ustalığıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, son pozuyla gündeme oturdu.

Fiziğine yorum yağdı

Oyunculuk performansıyla göz dolduran Sitare Akbaş, sosyal medya pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ayna karşısında poz verdiği cesur kareleri resmen beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncuya; "Seyit görmesin", "Çok güzelsin", "Mavi ve beyaz çok yakışmış", "Bu nasıl bir doğal güzellik" gibi yorumlar geldi.