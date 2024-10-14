Yağmur Dinç

Sosyal medyayı ‘amin’ videosuyla kasıp kavuran Gizem Yıldız, milyonlarca kez izlendi.

Amin deyişi viral olan Yılmaz, sosyal medyada gittikçe tanındı.

Ünlü fenomen, bu kez yaşadığı sorunla adından söz ettirdi.

Güzelleşmek için yeni bir işlem yaptıran fenomenin yüzünün yandığı ortaya çıktı.

"GEÇMİYOR"

Çektiği videoda takipçilerine dert yanan Yıldız, şunları söyledi:

“Bir şeyi çok iyi anladım. İnsanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Kendi kusurlarımız olabilir. Kendi lekelerimiz olabilir. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu. Bir tane güzellik merkezine gittim, o güzellik merkezi işlem yapacağını söyledi ve benim yüzümü yaktı. Şu an geçmiyor, ben bu haldeyim. Fondötenle kapatmaya çalıştıkça sadece kendimi kandırıyorum. Bu lekenin tedaviyle geçmesi lazım, şu an sinirlerimi bozuyor.”