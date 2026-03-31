Kızılcık Şerbeti 131. bölüm 2. fragman: Evlatlık verilmiş! Çocuğun annesi bakın kim çıkacak

Cuma gecelerinin vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yarattığı fırtınanın ardından izleyiciyi şimdi de yeni bölüm heyecanıyla baş başa bıraktı.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi dev isimlerin kadrosunda yer aldığı fenomen dizide, sular bir an olsun durulmuyor.

Diziden beklenen yeni fragman geldi, bakın yeni bölümde neler olacak.

EVLATLIK VERDİĞİ ÇOCUK GELDİ

Nilay’ı yapay zeka ile yaptığı fotoğraflarla tehdit eden Yağız, amacına ulaşıyor. Nilay, evdekilere evlenmek istediğini söylüyor.

Öte yandan son sahnede diziye yeni bir çocuk karakter dahil oluyor. Yıllar önce evlatlık olarak verildiğini belirten çocuk annesini bulmak için Ünal evine geliyor. Peki, çocuğun annesi kim?

