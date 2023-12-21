Arak'ın Zeynep'i ikiz çıktı! Öykü Karayel'in birebir aynısı... Yeni projesinde "Zeynep" karakteriyle ekrana gelen Öykü Karayel, seyircilerin gündeminde yer alıyor. Karayel'in ikizini görenler ise benzerlikleri karşısında şaşıp kalıyor.

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Kuzey Güney dizisiyle asıl çıkışını yakalayan Öykü Karayel, kariyerine devam ediyor.

Kalp Atışı, Muhteşem İkili, Bir Başkadır gibi yapımların ardından kabuğuna çekilen Karayel, annelik keyfini yaşadı.

Şarkıcı Can Bonomo ile evli olan ve Roman adında bir oğlu olan Öykü Karayel, yeniden setlerde.

"Arak" dizisiyle ekrana dönen Karayel, "Gazeteci Zeynep Çınar" karakterini canlandırıyor.

İzleyiciler ise ünlü oyuncuya dair bilgileri yoğun bir şekilde araştırıyor.

33 yaşındaki Öykü Karayel hakkında en ilginç detay ise, tıpatıp benzeyen ikizi oluyor.

Karayel ikizler

Öykü Karayel'in tek yumurta ikizi Ezgi Karayel, sıklıkla karıştırılıyor.

Öyle ki, Ezgi Karayel sıklıkla kameraları "ben Öykü değilim" diyerek geri çeviriyor. Kendisi, ikizi Öykü'nün aksine moda ile ilgileniyor.

Kaşı gözü aynı olan Karayel kardeşler, güzellikleriyle de övgü topluyor.