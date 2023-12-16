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Arda Güler’e ‘yok artık’ dedirtecek teklif!

Arda Güler’e ‘yok artık’ dedirtecek teklif! Real Madrid’in genç ve yetenekli yıldızı Arda Güler imza vermek için durduğu sırada hayranı öyle bir şey teklif etti ki yıldız futbolcu şaşkınlığını gizleyemedi…