Arda Güler’e ‘yok artık’ dedirtecek teklif!

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Fenerbahçe ‘den Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki genç ve yetenekli futbolcu Arda Güler, yaşadığı bir dizi sakatlığın ardından yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Antremanlar için Real Madrid tesislerine gireceği sırada hayranlarını görmesi üzerine aracını yavaşlattı. Kendisinden imza isteyen hayranlarını kıramayan Güler aracını durdurdu.
Öyle bir teklif geldi ki…
Yıldız futbolcu, genç bir hayranın imza sırasında yaptığı teklif ‘yok artık’ dedirtti. Genç hayranı Güler’e, “Do you f*ck me” ifadeleri ile cinsel birliktelik teklif etti. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Güler, teklifi başını sallayarak reddetti. Ana dair görüntülerde Güler’in şaşkınlığı ve utangaç tavırları dünya basınında gündem oldu.