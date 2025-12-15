Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sından sürpriz dönüş: Sosyal medyadan duyurdu

- Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra yeni projesini duyurdu.
- Oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla "Doc" dizisinin Türkiye uyarlamasında yer alacağını açıkladı.
- Genç oyuncunun bu yeni projesi takipçileri arasında heyecan yarattı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık şerbeti dizisine veda eden Sıla Türkoğlu, Doğa karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.
Geçtiğimiz bölümlerde tekne kazasıyla diziye veda eden Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu.
Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yeni adresini duyurdu. İşte ünlü oyuncunun yeni dizisi...
YENİ DİZİSİNİ DUYURDU
Genç yaşına rağmen ekranların en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sıla Türkoğlu, yeni projesiyle yeniden gündemde.
Başarılı oyuncu, yeni dizisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.
26 yaşındaki oyuncunun, dünya çapında büyük ilgi gören İtalyan yapımı “Doc” dizisinin Türkiye uyarlamasında rol alacağı öğrenildi.
İşte o paylaşım: