Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 20. sezon tarihi belli mi?

Kanal D ekranlarının ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 20. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı uzun süredir merak ediliyor.

20 Haziran 2025 tarihinde ekrana gelen 717. bölüm ile sezon finali yapan dizinin 20. sezonu için geri sayım başladı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi başarılı oyuncuların bulunduğu dizi yeni sezonda izleyicisinin karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar dizisinin 20. sezon çekimleri dizi oyuncularının kutlamasıyla başladı.

Arka Sokaklar yeni sezona ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümlerinin Eylül ayı içerisinde ekrana gelmesi bekleniyor.