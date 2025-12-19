Rapçi Çakal mal varlığını itiraf etti: Hepsi yurt dışında...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde hem müziği hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Emirhan Çakal, bu kez yatırımlarıyla konuşuluyor.

Şarkılarıyla milyonlara ulaşan, konserden konsere koşan ünlü rapçi, Arem ve Arman’ın YouTube’da yayınlanan Hitmakers programına konuk oldu.

Program boyunca samimi açıklamalarda bulunan Çakal, konu ev ve mülk yatırımlarına gelince izleyicileri şaşırtan itiraflarda bulundu.

Sunucuların “Nerelerden ev aldın?” sorusu karşısında kısa bir duraksama yaşayan Emirhan Çakal, ardından tüm mülklerinin Türkiye dışında olduğunu açıkladı.

Ünlü rapçi, yalnızca bir değil, birden fazla ülkede evi olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

“Hawaii'de, San Francisco’da evim var, Alaska’da da var.”