Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz isim: Başak’ın eski sevgilisi geliyor… Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken kadrosuna sürpriz bir oyuncu daha ekliyor. Dizide, Başak’ın geçmişinden gelen eski sevgili karakteri hikayeye dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti dizisine bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Başak'ın eski sevgilisi Murat karakteri katılıyor.

Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı tarafından canlandırılacak Murat, hikayenin seyrini değiştirebilir.

Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, dizide Murat karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli'nin oturduğu dizide Kasabalı'nın canlandıracağı karakterin, hikayenin seyrini değiştirmesi bekleniyor. BAŞAK'IN ESKİ SEVGİLİSİNİ CANLANDIRACAK Dizinin son bölümünde Fatih ile evlenen Başak, peş peşe yaşanan olaylarla hayatının en zor günlerinden birine adım atacak. Düğün günü annesinin vefat haberiyle yıkılan Başak, yaşadığı büyük acının hemen ardından geçmişinden gelen sürpriz bir isimle, eski sevgilisi Murat'la karşılaşarak ikinci bir şok yaşayacak. Başak'ın evlilik sonrası Ünallar'ın köşkünde başlayacak yeni hayatı, dizinin bu bölümünde ilk kez ekranlara gelecek. Artan gerilim ve beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı bölüm, izleyicileri ekran başına kilitleyecek sahnelerle dolu olacak. Kızılcık Şerbeti 118. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.

