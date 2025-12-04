Arşivden taze çıktı: Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Araştırmacı kişiliğiyle tanınan Müge Anlı'yı ilk kez böyle göreceksiniz...

Sosyal medyada dolaşıma giren eski bir video, Anlı’nın gençlik döneminde dair bir görüntüyü ortaya çıkardı.

1998 yılına ait görüntülerde ünlü sunucu, o dönem müzik listelerini kasıp kavuran Mahsun Kirmizigül ile bir araya gelerek sanatçının hit şarkısı “Belalım”ı birlikte seslendirdi.

Uzun yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkan bu görüntüler, izleyenlerde hem şaşkınlık yarattı hem de güçlü bir nostalji etkisi bıraktı.

İşte, o anlar...