Aşiret düğünüyle evlenmişti! Fenomen Aleyna Dalveren'den kötü haber...

Aleyna Dalveren, "Bugün Ne Giysem" yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizilerde oyunculuk yapan Aleyna Dalveren, nisan ayında görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi isimlerin katıldığı düğünün üzerinden 4 ay geçti.

Dalveren'in düğünde taktığı altınlar, kemer, bileklikler, kolyeler ve taçlar dudak uçuklatmıştı.

BOŞANIYOR

Fenomen Aleyna Dalveren'in boşanacağı gündeme geldi.

Dalveren, sosyal medyadan Fatih Erdem’e dair tüm paylaşımları kaldırdı, hesabındaki “Erdem” soyadını sildi.

Henüz çiçeği burnunda gelin olan Dalveren,"Evet iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır bunun nazarla alakası yok karakter meselesi" dedi.