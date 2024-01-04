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2018 yılında Egenin Hamsisi dizisinde Derya Çınar karakteriyle yaşayan Buse Meral, kariyer basamaklarını tırmanıyor.
Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi alan Meral, Elimi Bırakma dizisi ile yıldızını parlattı.
1999 doğumlu genç ve yetenekli oyuncu Buse Meral, Vermem Seni Ellere'den sonra ilk projesinde yer alıyor.
TV8 ile el sıkışan Buse Meral, Aşka Düşman'ın başrolü İnci karakterini canlandırıyor.
Buse Meral'den dekolteli pozlar
İzleyicilerin merceğine takılan Meral, sosyal medyadaki pozlarıyla mest etti.
Fiziği ve duru güzelliğiyle şaşkınlık yaratan Buse Meral, dekolte vermeyi seviyor.
Cesur kombinleri ile objektif karşısına geçen güzel oyuncu, takipçilerini adeta büyülüyor.
İşte Buse Meral'in Instagram paylaşımları...