Aslıhan Malbora dekolteli ve yırtmaçlı tarzıyla olay yarattı! O pozlara beğeni yağdı... Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora katıldığı galadaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Gala pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Aslıhan Malbora'nın o pozları büyük beğeni topladı...

ensonhaber.com

Netflix'te yayınlanacak olan Kübra dizisinde boy gösterecek olan Aslıhan Malbora dizinin galasına adeta damga vurdu.

İddialı bir elbise ile galaya katılan Aslıhan Malbora'nın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler beğeni topladı.

27 Mart 1995 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Aslıhan Malbora, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur.

İlkokul ve ortaokulu Afyon'da tamamlayan oyuncu, Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında 'Seven Ne Yapmaz' isimli dizide rol alarak yaşayan Aslıhan Malbora kariyerinde Kalbimin Sultanı, Ağlama Anne, Her Yerde Sen, Gel Dese Aşk, Oluversin Gari, Üç Kuruş ve Darmaduman dizilerinden rol aldı.

Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden tam not alıyor.

Galaya damga vurdu

Kübra dizisinin galasına katılan Aslıhan Malbora'nın gala tarzı sosyal medyayı salladı.

İşte Aslıhan Malbora'nın gala tarzı...