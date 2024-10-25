Ay Lav Yu'nun Aliko'su şimdi kocaman oldu! İşte son hali

Yağmur Dinç

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı 2010 yapımı Ay Lav Yu filmi, gişede başarı elde etti.

Başrollerini Sermiyan Midyat, Steve Guttenberg ve Mariel Hemingway gibi isimlerin paylaştığı Ay Lav Yu filmi Hasankeyf, Nurlu, İzbırak, Midyat ve İstanbul'da çekildi.

ALİKO DELİKANLI OLDU

Filmin çocuk oyuncusu Aliko, adeta fenomen haline geldi.

Ay Lav Yu çekilirken 10 yaşında olan Sinan Dağ, hafızalarda Aliko karakteriyle kaldı.

Şimdilerde 24 yaşında olan oyuncunun son halini görenler ise tanıyamadı.