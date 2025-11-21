Ayrılık unutturamadı… Galatasaraylı Torreira’dan sürpriz Devrim Özkan hamlesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Devrim Özkan ve Lucas Torreira, geçtiğimiz aylarda yollarını kesin olarak ayırmıştı.

Ayrılıktan sonra her iki isim de farklı kişilerle anılsa da, ikili bu kez beklenmedik bir sosyal medya hareketiyle yeniden magazin gündemine oturdu.

İddialara göre ünlü futbolcu Torreira, yakın dostlarına Devrim Özkan’ı hâlâ unutamadığını ve onu hayatındaki en özel kişi olarak gördüğünü dile getirmişti.

Bu söylentilerin ardından Torreira’nın, sosyal medya hesabından Özkan’ı tekrar takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu gelişme hayranlar tarafından “Yeniden yakınlaşma mı geliyor?” sorularını gündeme getirdi.

Devrim Özkan’ın Torreira’nın bu hamlesine ne karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

İkiliden ise henüz konuyla ilgili resmî bir açıklama gelmedi.