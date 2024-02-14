Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, ilk bölümüyle ekrana geldi.
MF Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, fedakar kadınların hikayesini ekrana taşıyor.
Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyor.
Sosyal medyada gündeme damga vuran Bahar dizisi, ikinci bölümde neler olacak merakla bekleniyor.
Yeni fragman
Geçirdiği zorlu ameliyat sonrasında yeni hayatına başlayan Bahar’ın, eski gündelik alışkanlıklarını bırakması ve kendi için yaşamaya başlaması alkış topladı.
Bahar’ın “Sevgili eşim Timur ve annem yaptıklarınızı hiç unutmayacağım!” sözleri, dizinin ilerleyen bölümlerinde heyecanın dozunun artacağının sinyallerini verirken; yeniden doğuş hikayesinde Evren’in “Bence sen çok iyi bir doktor olursun…” cümlesi izleyicileri Bahar’ın yolculuğu konusunda meraklandırdı.
İşte Bahar dizisi 2.bölüm 1.fragmanı...