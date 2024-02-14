Bahar 2. bölüm 1.fragman: Ezik kadın, şaha kalkıyor! "Benim canım istemiyor" İlk bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Bahar dizisi, herkese kendinden bir parça buldurdu. Merakla beklenen ikinci bölümde neler olacak fragmanda gözüktü. İşte Bahar 2. bölüm 1. fragman...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, ilk bölümüyle ekrana geldi.

MF Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, fedakar kadınların hikayesini ekrana taşıyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyor.

Sosyal medyada gündeme damga vuran Bahar dizisi, ikinci bölümde neler olacak merakla bekleniyor.

Yeni fragman

Geçirdiği zorlu ameliyat sonrasında yeni hayatına başlayan Bahar’ın, eski gündelik alışkanlıklarını bırakması ve kendi için yaşamaya başlaması alkış topladı.

Bahar’ın “Sevgili eşim Timur ve annem yaptıklarınızı hiç unutmayacağım!” sözleri, dizinin ilerleyen bölümlerinde heyecanın dozunun artacağının sinyallerini verirken; yeniden doğuş hikayesinde Evren’in “Bence sen çok iyi bir doktor olursun…” cümlesi izleyicileri Bahar’ın yolculuğu konusunda meraklandırdı.

İşte Bahar dizisi 2.bölüm 1.fragmanı...