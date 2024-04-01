Bahar 8. Bölüm 2. Fragmanı | Timur, Rengin'e koştu; Bahar kahroldu... Bahar dizisi son bölümde kızına yetişmeye çalışan Rengin kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan Rengin'in durumu merak edilirken yeni fragman geldi. İşte Bahar 8.bölüm 2.fragmanı...

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ensonhaber.com

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, ekran macerasına devam ediyor.

MF Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, fedakar kadınların hikayesini ekrana taşıyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyor.

8. bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Bahar'ın 2. fragmanı yayınlandı.

Bahar'a darbe

Rengin büyük bir kaza geçirdi ve hastanelik oldu. Rengin'i sedyede gören Bahar dona kaldı. Timur ise soluğu Rengin'in yanında aldı.

Timur'un koşarak Rengin'in yayına gelip elini tuttuğunu ve onun için endişelendiğini gören Bahar kahroldu.

Rengin, Bahar'a "Bana bir şey olursa senden özür dilerim..." deyince Bahar şaşırdı.

Peki, Bahar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bahar, Rengin ile Timur arasındaki yasak aşkı anlayacak mı?

İşte fragman...