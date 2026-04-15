Türkçe'yi sonradan öğrendi; Yeraltı'nın Don Çiçi'si meğer o ülkede yıldızmış

Üvey Baba'nın Nedim'i, Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü, EDHO'nun Hamdi Baba'sı...

Usta oyuncu Muhammed Cangören, şimdilerde Yeraltı dizisinde "Don Çiçi" lakaplı Rıfat Hanoğlu karakteriyle beğeni topluyor.

Türk televizyonlarına damga vuran pek çok yapımda rol olan Cangören, sadece oyunculuğuyla değil hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Memleketine dair ortaya çıkan bilgiler birçok izleyiciyi şaşırtırken, usta ismin sanat yolculuğu da merak konusu oldu.

AFGANİSTAN TÜRKMENİ

1 Temmuz 1951 doğumlu olan Muhammed Cangören, Afganistan'da doğup büyüdü.

Cangören, ortaokulda tiyatroya ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başladı.

Afganistan'da 25-30 civarında televizyon filmi bulunuyor.

1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce Gaziantep'te çocuk tiyatroları yaptı, Türkçeyi de bu yıllarda öğrendi.

Daha sonra, 1998 yılında yayımlanmaya başlayan İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlattı.