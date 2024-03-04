Bahar dizisi 4. bölüm 2. fragmanı: Bahar'ın işi bitti Bahar dizisi 4. bölüm 2. fragmanında Bahar'ın hastanedeki mücadelesi izleyicileri ekrana kilitledi.

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Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, ekran macerasına devam ediyor.

MF Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, fedakar kadınların hikayesini ekrana taşıyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyor.

4.bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Bahar'ın 2. fragmanı yayınlandı.

Bahar yeni fragman

Tüm aile, Umay’ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır.

Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur’u karşı karşıya getirir. Cihan’ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olur.

Timur’un açığını yakalayan Bahar, bir yandan şüphesiyle sınanırken diğer yandan yeni başladığı hastane macerasında mücadele etmeye devam edecektir.

Bahar dizisinin yeni bölümü 5 Mart Salı akşamı saat 20.00'da.