Uzak Şehir 43. bölüm 3. fragman: Alya'nın tepesi attı! "Evet, biz karı kocayız!" Uzak Şehir'in yayınlanan son fragmanı, tansiyonu iyice yükseltti. Sadakat'in baskılarına boyun eğmeyen Alya, Cihan ile birlikteliğini gocunmadan itiraf etti.