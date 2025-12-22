Uzak Şehir 43. bölüm 3. fragman: Alya'nın tepesi attı! "Evet, biz karı kocayız!"

- Uzak Şehir dizisinin 43. bölüm fragmanında tansiyon yükseliyor.
- Alya, Sadakat'in baskılarına boyun eğmeden Cihan ile evli olduğunu itiraf ediyor.
- Sadakat, Alya'nın "Evet, biz karı kocayız" cevabıyla şoke oluyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kanal D'nin pazartesi akşamlarına damga vuran yapımı Uzak Şehir, 43. kez ekrana gelecek.
Yeni bölümünden son fragman yayınlanan dizide, tansiyon yine yükselecek.
Sadakat, Alya'nın başka bir konağa yerleşmesiyle olan biteni anlamış Alya'dan hesap soracak.
Alya'nın cevabı ise çok net olacak.
"Sen oğlumu kandırdın, koynuna girdin" diyen Sadakat, Alya'nın "Evet, biz karı kocayız" sözüyle neye uğradığını şaşıracak.
İşte, Uzak Şehir 43. bölüm 3. fragmanı...