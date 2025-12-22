Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık kararı: 27. bölümde veda edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yapımı Eşref Rüya, yeni bölümüyle izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor.

Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizide, Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi’nin başrollerde yer aldığı güçlü kadro, 26 bölümdür yüksek tempolu hikayesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin 27. bölümünde ise seyirciyi beklenmedik bir gelişme bekliyor.

Yeni bölümde ünlü oyuncu diziye veda edecek.

SADIK KARAKTERİ AYRILIYOR

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yapımlarından Eşref Rüya, 27. bölümüyle önemli bir vedaya sahne olacak.

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizide, Sadık karakterinin hikayesi tamamlanıyor.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sadık’ın hayatını kaybettiği sahneler dikkat çekerken, bu gelişmeyle birlikte karaktere hayat veren Şener Savaş da projeye veda edecek.

1971 doğumlu oyuncu Şener Savaş, daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Bir Peri Masalı gibi yapımlarda rol almıştı.