Yeni trend pes dedirtti: "Doll mom" akımı büyüyor...

TikTok ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor.

Son zamanlarda öne çıkan doll mom trendi ise, alışılagelmiş içeriklerin dışında olmasıyla merak uyandırdı.

Yetişkin bireylerin gerçekçi oyuncak bebeklerle günlük hayatı paylaşması, hem ilgi çekti hem de tartışmaları beraberinde getirdi.

Akımın kısa sürede yayılması, “Doll mom nedir?” sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Peki; Doll mom nedir? İşte, akıma dair bilgiler...

DOLL MOM AKIMI NEDİR

Doll mom, İngilizce bir ifade olup “bebek annesi” anlamına gelir. Ancak bu akımda kastedilen, gerçek bir çocuk değil; genellikle reborn (gerçek bebek görünümünde) oyuncak bebeklerdir.

Akımı benimseyen kişiler, bu bebeklere gerçek bir çocuk gibi bakım verir.

DOLL MOM İÇERİKLERİ

Doll mom içeriklerinde sıkça:

Oyuncak bebeğe isim verilmesi

Alt değiştirme ve besleme rutinleri

Bebekle dışarı çıkma videoları

“Anne-bebek” temalı günlük yaşam paylaşımları yer alıyor.