Yeni trend pes dedirtti: "Doll mom" akımı büyüyor...

- Sosyal medyada hızla yayılan "doll mom" akımı, oyuncak bebekleri gerçek bebekler gibi bakarak paylaşım yapmayı içeriyor.
- Kullanıcılar, bu oyuncaklara isim verip, rutin ihtiyaçlarını karşılayarak ve dışarı çıkma videolarıyla dikkat çekiyor.
- Bu alışılmadık akım, sosyal medyada tartışma ve merak uyandırıyor.
TikTok ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor.
Son zamanlarda öne çıkan doll mom trendi ise, alışılagelmiş içeriklerin dışında olmasıyla merak uyandırdı.
Yetişkin bireylerin gerçekçi oyuncak bebeklerle günlük hayatı paylaşması, hem ilgi çekti hem de tartışmaları beraberinde getirdi.
Akımın kısa sürede yayılması, “Doll mom nedir?” sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.
Peki; Doll mom nedir? İşte, akıma dair bilgiler...
DOLL MOM AKIMI NEDİR
Doll mom, İngilizce bir ifade olup “bebek annesi” anlamına gelir. Ancak bu akımda kastedilen, gerçek bir çocuk değil; genellikle reborn (gerçek bebek görünümünde) oyuncak bebeklerdir.
Akımı benimseyen kişiler, bu bebeklere gerçek bir çocuk gibi bakım verir.
DOLL MOM İÇERİKLERİ
Doll mom içeriklerinde sıkça:
Oyuncak bebeğe isim verilmesi
Alt değiştirme ve besleme rutinleri
Bebekle dışarı çıkma videoları
“Anne-bebek” temalı günlük yaşam paylaşımları yer alıyor.