Bahar dizisinin Umay'ı minileri giydi, fiziğiyle mest etti! "Bayramlık pozlar" Bahar dizisinde Umay karakteri ile beğeni toplayan Alisa Sezen Sever'in son kareleri beğeni topladı.

ensonhaber.com

2006 İstanbul doğumlu olan Alisa Sezen Sever, son dönemin genç oyuncuları arasında bulunuyor.

Pek çok reklam filminde yer alan Sever; Muhteşem Yüzyıl, Fatih Harbiye, Güllerin Savaşı gibi başarılı yapımlarda rol aldı.

Güzek oyuncu, son olarak da Evli ve Öfkeli, Sahipli, Keşke Hiç Büyümesek, Tozkoparan İskender gibi dizilerde izleyici karşısına çıktı.

Şimdilerde Show TV’nin sevilen dizisi “Bahar”da Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, oyunculuk yeteneği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bayramlık pozlar

Instagram'ı aktif kullanan Sever, son pozlarıyla beğeni topladı.

Mini eteğiyle poz veren Alisa Sezen Sever, fiziğini ön plana çıkardı.

Genç yeteneğin takipçileri, beğeni butonuna basmadan geçemedi. Görenler, "Bayram şekeri", "Güzellik abidesi", "Taş gibisin", "Barbi bebek" gibi yorumlar yazdı.