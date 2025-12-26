Abone ol: Google News

Bahar final fragmanı: Ne yolun sonu, ne başı! "En büyük teşekkürüm kendime"

Final yapmaya hazırlanan Bahar dizisinden 1. fragman yayınlandı. Fragmanda, hastaneden ayrılan Bahar'ın kendi kararlarının arkasında durması ve yeni bir yola çıktığı görüldü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 10:03
  • Bahar dizisi, 64. bölümde final yapıyor ve 1. fragman yayınlandı.
  • Fragmanda, Bahar hastaneden ayrılıp kendi yolunu çiziyor.
  • "En büyük teşekkürüm kendime" sözleri dikkat çekti.

Show TV'nin 3 sezondur devam eden dizisi Bahar, final kararı aldı.

64. bölüm ile ekran macerasına son verecek olan yapımda, senaryonun sonuna gelindi.

Yayınlanan ilk final fragmanında, Bahar'ın yeni yolculuğunun sinyalleri verildi.

Bahar dizisi final fragmanı, "En büyük teşekkürüm kendime" sözleri ile dikkat çekti.

İşte, final bölümünden 1. fragman...

Medya Haberleri