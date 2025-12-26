Bahar final fragmanı: Ne yolun sonu, ne başı! "En büyük teşekkürüm kendime"

- Bahar dizisi, 64. bölümde final yapıyor ve 1. fragman yayınlandı.
- Fragmanda, Bahar hastaneden ayrılıp kendi yolunu çiziyor.
- "En büyük teşekkürüm kendime" sözleri dikkat çekti.
Show TV'nin 3 sezondur devam eden dizisi Bahar, final kararı aldı.
64. bölüm ile ekran macerasına son verecek olan yapımda, senaryonun sonuna gelindi.
Yayınlanan ilk final fragmanında, Bahar'ın yeni yolculuğunun sinyalleri verildi.
İşte, final bölümünden 1. fragman...