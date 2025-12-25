Evlilik teklifi almıştı! Halef’in Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz’ın sevgilisi bakın kim çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde ekranların öne çıkan isimlerinden biri olan Biran Damla Yılmaz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu, şu sıralar Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle izleyicinin beğenisini topluyor.

Aslında Yılmaz’ın yükselişi 2015 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle başlamıştı.

Genç yaşta geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, ardından rol aldığı Baraj, Yasak Elma ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla oyunculuk kariyerini sağlam adımlarla ilerletti.

Başarılı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, aldığı evlilik teklifiyle hayranlarını hem şaşırtmış hem de mutlu etmişti. Bu paylaşımın ardından gözler, güzel oyuncunun hayatındaki isme çevrildi.

SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Biran Damla Yılmaz, yaklaşık 1,5 yıldır Almanya’da yaşayan iş insanı Abdurrahman Aydın ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyor.

Almanya merkezli bir kahve zincirinin sahibi olan Aydın, iş dünyasında tanınmasına rağmen özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor.

Sosyal medyada da oldukça sınırlı paylaşımlar yapan Aydın, magazin gündeminde ilk kez Biran Damla Yılmaz ile olan birlikteliği sayesinde yer aldı.