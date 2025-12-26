Abone ol: Google News

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si gençleşti! Gören "Seda Sayan" sandı...

Usta oyuncu Güven Hokna'nın sosyal medya hesabından paylaştığı yoğun filtreli fotoğraf, takipçilerin dikkatini çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 09:47
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si gençleşti! Gören
  • Güven Hokna, sosyal medya hesabından filtreli bir fotoğraf paylaştı.
  • 79 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.
  • Fotoğraf, yoğun filtre kullanımı nedeniyle binlerce yorum aldı.

Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Güven Hokna, şimdilerde 79 yaşında.

Oyuncu Güven Hokna, sosyal medya hesabından yaptığı filtreli paylaşımla gündeme geldi.

Hokna'nın paylaştığı karede filtre kullanımının belirgin olması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

O kareye, binlerce yorum yağdı.

İşte, Güven Hokna'nın filtreli paylaşımı...

Medya Haberleri