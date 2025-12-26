Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si gençleşti! Gören "Seda Sayan" sandı...

- Güven Hokna, sosyal medya hesabından filtreli bir fotoğraf paylaştı.
- 79 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.
- Fotoğraf, yoğun filtre kullanımı nedeniyle binlerce yorum aldı.
Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Güven Hokna, şimdilerde 79 yaşında.
Oyuncu Güven Hokna, sosyal medya hesabından yaptığı filtreli paylaşımla gündeme geldi.
Hokna'nın paylaştığı karede filtre kullanımının belirgin olması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
O kareye, binlerce yorum yağdı.
İşte, Güven Hokna'nın filtreli paylaşımı...