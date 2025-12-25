Taşacak Bu Deniz'in Esme'si çok değişti; İşte Deniz Baysal'ın eski hali...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Deniz Baysal, televizyon ekranlarında ilk olarak Derin Sular ve Kaçak Gelinler gibi yapımlarla tanındı.

Ardından Aşk Ekmek Hayaller, Fazilet Hanım ve Kızları, Teşkilat ve Kalpazan gibi projelerde sergilediği başarılı performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kariyeri boyunca hem dramatik hem güçlü kadın karakterleri canlandıran Baysal, son olarak Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yıllar içinde stilinde ve görünümünde de belirgin bir değişim yaşayan ünlü oyuncunun eski ve yeni hali, sosyal medyada sık sık karşılaştırılıyor.

İşte, Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'ın değişimi...