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Bahar seyircisi yıkılacak! Bu akşam Bahar var mı, neden yok? 7 Mayıs yayın akışı...

Bahar seyircisi yıkılacak! Bu akşam Bahar var mı, neden yok? 7 Mayıs yayın akışı... Bu akşam yeni bölümü yayınlanması beklenen Bahar dizisi, fragmanın yayınlanmaması ile gündem oldu. Seyirciler, yeni bölümün ekrana gelmeme ihtimali ile karşı karşıya...