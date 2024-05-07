Bahar seyircisi yıkılacak! Bu akşam Bahar var mı, neden yok? 7 Mayıs yayın akışı...

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi, dört gözle bekleniyor.
Salı akşamları izleyici ile buluşan Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanı hala yayınlanmadı.
Show TV yayın akışına göz atan seyirciler, dizi yayınlanacak mı merak ediyor.
Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatıldığı sevilen dizinin son bölümünde Rengin'in Bahar'a Parla'nın Timur'un kızı olduğunu itiraf etme çabası damga vurmuştu.
Peki, Bahar dizisi yok mu, neden yayınlanmayacak? Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? İşte, Bahar yeni bölüm tarihi...
Bahar dizisi neden yok
Bahar dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadığı için çekimlerin yetişmediği düşünülüyor. Bu sebeple 7 Mayıs Salı akşamı tekrar bölümü yayınlanacak.
Bahar dizisi 12. bölüm ise haftaya yani 14 Mayıs Salı akşamı ekranda olacak.
İşte bugünkü Show TV yayın akışı...
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz