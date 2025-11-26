Abone ol: Google News

Bahar'ı bekleyenler dikkat: Yayın günü değişti

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, artık salı günleri değil pazar akşamı ekranda olacak.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 16:24
  • Show TV'nin Bahar dizisi, salı gününden pazar akşamına alındı.
  • Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı dizi, 7 Aralık'tan itibaren pazar 20:00'de yayınlanacak.
  • Dizi, iki sezondur salı akşamları yayımlanıyordu.

İki sezondur devam eden Bahar dizisi için şaşırtan bir hamle geldi.

Show TV'de salı akşamlarına damga vuran dizi, artık yayınlanmayacak.

GÜNÜ DEĞİŞTİ

Birsen Altuntaş'a göre; Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolde oynadığı dizi, 7 Aralık itibariyle Pazar saat 20:00'da ekranda olacak.

