Taşacak Bu Deniz'de bölüm ertelendi: İşte sebebi

TRT 1'in milyonlarca izleyicisi olan ve her haftaya damga vuran yapımı Taşacak Bu Deniz, 21. kez ekrana geldi.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı dizide tansiyon iyice yükseldi.

Son bölümde Hicran'ın Eleni'nin annesi rolüne kendini kaptırmasına tahammül edemeyen Esme, hırçınlaştı.

Tezgahtaki bıçak kazayla Hicran'a gelince o anlara Eleni de şahit oldu.

Gelecek haftayı dört gözle bekleyen izleyiciler ise hayal kırıklığına uğrayacak.

22. BÖLÜM ERTELENDİ

Taşacak Bu Deniz 22. bölümü, 20 Mart Cuma yani Ramazan Bayramı'nın 1. gününe denk geliyor. Bu sebeple yayın akışında bayram haftası tatili uygulanacak.

Yeni bölümün ise bir sonraki hafta yani 27 Mart'ya yayınlanması öngörülüyor.