Bahar'ın Maral'ı bakın gerçekte kiminle sevgili çıktı! "Aziz Uras'a geçmiş olsun"

- Hayal Köseoğlu, Bahar dizisindeki rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile sevgili olduğunu açıkladı.
- Maral karakteriyle izleyicilerin dikkatini çeken Köseoğlu, Çınarlı'nın doğum gününde romantik bir paylaşım yaptı.
- Ünlü oyuncu, Çınarlı'ya "Hudutsuz Sevdam" notuyla olan aşkını sosyal medyada duyurdu.
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Hatice Arslan gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi, ilgiyle takip ediliyor.
Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrıldığı kadroya yeni sezonda Hayal Köseoğlu dahil oldu.
Maral karakterini canlandıran Köseoğlu, Aziz Uras ve Seren'in arasına girdi.
İzleyicilerin radarına giren Maral'ı oynayan Hayal Köseoğlu'nun gerçek aşkı ise merak edildi.
Yaklaşık 1 yıldır dolu dizgin bir aşk yaşayan ünlü oyuncu, bakın kime gönlünü kaptırdı.
"HUDUTSUZ SEVDAM"
Hayal Köseoğlu aynı dizide rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını ilan etti.
Köseoğlu, Çınarlı'nın doğum gününde romantik paylaşımda bir bulundu.
32 yaşındaki oyuncu paylaşımına "Görüşürüz Hudutsuz Sevdam" notunu düştü.