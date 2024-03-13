Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide… Show TV’nin yeni dizisi Bahar’da gösterdiği performansla çok konuşulan Demet Evgar’ın özel hayatı merak ediliyor. Ünlü oyuncunun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın hangi dizinin yıldızıymış…

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Uzun bir aradan sonra ekranlara heyecanla dönen ünlü oyuncu Demet Evgar, başrolünde olduğu Bahar dizisiyle seyirci karşısına geçti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Mavi ile annelik heyecanını yaşayan ve bir süre setlerden uzak kalan Evgar, yeni rolüyle tekrar parlamayı başardı.

Yeni rolüyle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Öte yandan özel hayatı da merak edilen konular arasında.

Ünlü oyuncunun kardeşini gören şaşıp kaldı. Meğer aynı dizide oynamışlar…

Demet Evgar'ın kardeşi bakın kim çıktı!

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın hayatına dair şaşırtıcı bir detay daha gün yüzüne çıktı!

Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon okulunda okuyan ve sinema dünyasına adım atan kardeşi Yiğit Evgar, ablası Demet Evgar ile birlikte pek çok projede yer aldı.

Yiğit Evgar, daha önce Erkekler Ağlamaz ve Rock Müzikallerinde sahne arkasında çalışmıştı. Ayrıca, ablası Demet Evgar ile birlikte Gençlik Başımda Duman dizisinde rol almış ve dizinin set fotoğrafçılığını üstlenmişti.