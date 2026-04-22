İbrahim Tatlıses mirasını kime bıraktı: İşte İmparator’un mal varlığı

7 Nisan’dan bu yana hastanede tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde safra kesesi operasyonu geçiren İbrahim Tatlıses, bugün taburcu oldu.

Hastane çıkışında vasiyetini açıklayan İmparator, mal varlığına dair tüm tartışmalara son noktayı koyarak mirasını devlete bıraktığını duyurdu.

Bazı aile üyelerine sert sitemlerde bulunan usta sanatçı, "Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" diye konuştu.

Bu açıklamaların ardından ünlü sanatçının mal varlığı merak konusu oldu.

İBRAHİM TATLISES'İN MAL VARLIĞI NE?

İbrahim Tatlıses, inşaattan gıdaya, turizmden medya sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Kesin rakamlar doğrulanmasa da, çeşitli kaynaklar usta sanatçının mal varlığının 150 milyon ile 850 milyon dolar arasında bir skalada yer aldığını söylüyor.

Ancak bu konu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.