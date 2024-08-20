Editör: Yağmur Dinç
İnternet üzerinden satışı yapılan ve "Uyku Keki" adı altında piyasaya sürülen külah kekler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Videolarda, bu kekleri yiyen kişilerin kısa süre içinde kendilerinden geçtikleri, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu ve uyuşukluk hali yaşadıkları görüldü.
UYUŞTURUCU İDDİASI
Uyuşturucu madde içerdiği iddia edilen külah çikolataların satışına yönelik şikayet yağmuru gelinde satışı yapılan ürünün hesapları apar topar kapatıldı.
Firma hızlı bir şekilde satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı.
Kekin içinde Delta 9 THC yani yasaklı Hint kenevirinin etken maddesi bulunduğu iddia ediliyor.