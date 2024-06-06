İHA

İstanbul Bakırköy’de bulunan bir anaokulunda yaşanan olayda Ezgi Desovalı isimli kadının otizmli oğlu, yıl sonu gösterisinde arkadaşlarıyla birlikte dans gösterisine çıkarılmadı.

Duruma tepki gösteren anne Desovalı, oğluyla birlikte gösterinin yapıldığı salonda ayrı yerde dans ederken çekilen videoyu sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.

"Tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş"

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Desovalı şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sizlerden canım oğlum için destek bekliyorum. Ve bilin ki sadece özet geçiyorum. Oğlum Asil Ahmet Kurt anaokulu kaynaştırma öğrencisidir.



Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Ağladım içime attım sustum.



Okul değiştirdik. Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi yemediği biline biline. Sürekli alttan aldık ki beni tanıyan bilir çok sabırlıyım.



Ne istedilerse yaptık. Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb istenmedi bile ki alalım. Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Şimdi olacak derken her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugün ki mezuniyet ile yıkıma uğradım.



Ki oğlumun yaş olarak son şansı ve artık ilkokula (rehabiiltasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye.



Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş.



Farkettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı. Bıktım artık başkalaştırılmaktan… Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların.. Sesimi duyurmama yardım eder misiniz?"