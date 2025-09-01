Barış Alper Yılmaz bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi...

Galatasaray’ın genç ve başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, hem kulüp hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Son günlerde Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları ile gündemden düşmeyen Barış Alper Yılmaz hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler, özellikle son dönemde adını sıkça duydukları Barış Alper Yılmaz’ın aslen nereli olduğunu merak ediyor.

Milli futbolcumuz hakkında en çok merak edilenler arasında ise Barış Alper Yılmaz'ın memleketi yer aldı.

Futbolseverler özellikle "Barış Alper Yılmaz nereli?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Barış Alper Yılmaz nereli?

İşte, Barış Alper Yılmaz'ın memleketi...

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize’nin Ardeşen ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Barış Alper Yılmaz, Karadeniz’in futbolcu yetiştiren illerinden biri olan Rize'de doğup büyümüş ve futbola da burada adım atmıştır.

Genç yaşta profesyonel futbol kariyerine başlayan oyuncu, kısa sürede Süper Lig’in öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.