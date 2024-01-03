Bebek Firarda'nın miniğini tanımak imkansız! İşte Bebek Bink'in son hali 90'lı yıllara damga vuran Bebek Firarda filmindeki bebek, son haliyle gündem oldu. Aslında ikiz olan kardeşlerin şimdiki halini görenler, tanıyamadı.

ensonhaber.com

Orijinal adıyla 'Baby's Day Out' 90'lı yılların en çok dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanan 1994 yapımı film, hala ilgiyle izleniyor.

Üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılan Bebek Bink'in başından geçen komik olayları anlatan film, gündem oldu.

İzleyiciler, Bebek Bink'in son halini araştırmaya başladı.

Şimdilerde otuzlu yaşlarında olan Bebek Firarda'nın yıldızı bakın ne halde...

İkizler oynadı

Filmin başrol oyuncusu Bebek Bink'i, çekimlerin zor olması nedeniyle, Adam Robert ve Jacob Joseph ismindeki 2 kardeş canlandırdı.

Delikanlı oldular

20 yıl aranın ardından büyük bir değişim yaşayan oyuncuları son haliyle görenler tanıyamadı.

Jacob, 2016 yılında okuduğu üniversiteden mezun oldu. Şimdilerde ise bir restoranda şef olarak çalışıyor.

Adam ise moda sektöründe ilerliyor.

İşte Bebek Firarda'nın yıldızı Bink'in şimdiki hali...