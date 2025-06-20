Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun eşi ile pozları! "Çiçeği burnunda çift"

Benfica'da forma giyen A Milli Takım futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla sözlendiğini duyurmuştu.

26 yaşındaki Aktürkoğlu'nun Kocaeli'de düzenlenen törenle sözlendi ve çok geçmeden evlendi.

Çocuk Gelişimi mezunu olan Ceren Azak'ın, Kocaeli Başiskele'de bulunan bir özel eğitim kurumunda çocuk gelişimcisi olarak görev yapıyor.

GÜZELLİĞİNE TAM NOT

Eşini takip edenler ise özel hayatındaki ismi de merak ediyor.

Sosyal medyadan uzakta bir hayat süren Ceren Azak, eşi ile sık sık gündeme geliyor.

Ceren Azak'ı yakın merceğe alan vatandaşlar, duru güzelliğine de tam puan verdi.

İşte bazı kareleri...