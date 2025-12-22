Survivor 2026 kadrosu açıklandı: İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları

- Survivor 2026 için geri sayım başladı ve Ünlüler ile Gönüllüler takımlarının yarışmacıları açıklandı.
- Yeni sezon, toplamda 20 yarışmacı ile 1 Ocak 2026'da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
- Bu sezonda, yarışmacılar fiziksel güç, strateji ve dayanıklılık gerektiren zorlu parkurlarda rekabet edecek.
Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor için heyecan giderek artıyor.
Acun Ilıcalı tarafından sunulan yarışmada, 2026 sezonu Ünlüler ve Gönüllüler kadroları netleşmeye başladı.
Daha önce Ünlüler takımında yer alacak isimler tek tek açıklanırken, yayınlanan son fragmanla birlikte Gönüllüler takımındaki yarışmacılar da belli oldu.
Geri sayımın başladığı Survivor 2026’da bu sezon 10 Ünlüler ve 10 Gönüllüler olmak üzere toplam 20 yarışmacı parkurlarda mücadele edecek.
Fiziksel güç kadar strateji ve dayanıklılığın da ön planda olacağı yeni sezonda, her iki takımda da iddialı isimler yer alıyor.
İşte yeni sezona dair detaylar ve yarışmacı listesi…
SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni sezonu merakla beklenen Survivor, 1 Ocak 2026 Perşembe günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yarışmanın başlamasıyla birlikte, ekranlarda yeniden rekabet ve heyecan dolu anlar yaşanacak.
Sevilen yemek yarışması MasterChef’in final yapmasının ardından, TV8 yayın akışında yerini alacak olan Survivor 2026, yeni kadrosu ve zorlu parkurlarıyla sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER TAKIMI
Bayhan
Keremcem
Dilan Çıtak
Mert Nobre
Meryem Boz
Serhan Onat
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Selen Görgüzel
Seren Ay Çetin
SURVİVOR 2026 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Engincan Tura
Erkan Bilben
Beyza Gemici
Eren Semerci
Gözde Bozkurt
Lina Hourieh
Nisanur Güler
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Sude Demir