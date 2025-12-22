Survivor 2026 kadrosu açıklandı: İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor için heyecan giderek artıyor.

Acun Ilıcalı tarafından sunulan yarışmada, 2026 sezonu Ünlüler ve Gönüllüler kadroları netleşmeye başladı.

Daha önce Ünlüler takımında yer alacak isimler tek tek açıklanırken, yayınlanan son fragmanla birlikte Gönüllüler takımındaki yarışmacılar da belli oldu.

Geri sayımın başladığı Survivor 2026’da bu sezon 10 Ünlüler ve 10 Gönüllüler olmak üzere toplam 20 yarışmacı parkurlarda mücadele edecek.

Fiziksel güç kadar strateji ve dayanıklılığın da ön planda olacağı yeni sezonda, her iki takımda da iddialı isimler yer alıyor.

İşte yeni sezona dair detaylar ve yarışmacı listesi…

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezonu merakla beklenen Survivor, 1 Ocak 2026 Perşembe günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yarışmanın başlamasıyla birlikte, ekranlarda yeniden rekabet ve heyecan dolu anlar yaşanacak.

Sevilen yemek yarışması MasterChef’in final yapmasının ardından, TV8 yayın akışında yerini alacak olan Survivor 2026, yeni kadrosu ve zorlu parkurlarıyla sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER TAKIMI

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak

Mert Nobre

Meryem Boz

Serhan Onat

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Selen Görgüzel

Seren Ay Çetin

SURVİVOR 2026 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Engincan Tura

Erkan Bilben

Beyza Gemici

Eren Semerci

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Ramazan Sarı

Sude Demir