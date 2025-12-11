Best Model birincisi Umre'ye gitti; Tesettürlü hali beğeni çekti...

2011 Best Model of Türkiye birincisi olarak ünlenen ve "Annem", "Bez Bebek", "Arka Sokaklar" gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu ve model Tuğba Melis Türk Umre'ye gitti.

Türk, Umre ziyaretine dair duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü model yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun. Allah isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin" dedi.

Babaannesinin ismini Umre ziyaretinde koyduğunu belirten ünlü model şu ifadeleri kullandı:

''Rahmetli babaannem adımı yıllar önce umre ziyaretinde koymuş. Allah'ın izniyle kız olursa adı Tuğba olsun demiş. Ben de burada ayrılırken onun başörtüsünü taktım. Kalbimde her zaman sonsuz sevgin olacak babaannem. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun.''