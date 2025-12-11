Pluribus 2. sezon yayınlanacak mı, ne zaman? Pluribus yeni sezon tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Breaking Bad ve Better Call Saul’un yaratıcısı Vince Gilligan, televizyon dünyasına bu kez bir bilim kurgu gerilimiyle geri döndü: Pluribus.

Apple TV+’ta yayınlanan ve kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen dizi, insanlığı neredeyse tek bir zihin hâline getiren gizemli bir “mutluluk virüsü”nün ardından değişen dünya düzenini konu alıyor.

Dizi, son yılların en güçlü çıkış yapan dizilerinden biri olmayı başardı.

yayınlandığı ilk haftadan itibaren 80’den fazla ülkede bir numaraya yerleşerek Apple TV+’ın en hızlı yükselen yapımlarından biri hâline geldi.

Eleştirmenlerin “son yılların en iyi ilk bölümü” yorumlarıyla övdüğü Pluribus için gözler 2. sezonda...

Peki; Pluribus 2. sezon olacak mı, ne zaman? İşte, edindiğimiz bilgiler...

PLURIBUS 2. SEZON NE ZAMAN

Dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşuyor ve 26 Aralık 2025’e kadar bölümlerle yayınlanacak.

Henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak sektör kaynakları, 1. sezonun bitiş tarihine ve Apple’ın önceki takvimlerine göre 2. sezonun 2026 sonu veya 2027’de yayınlanabileceğini belirtiyor.