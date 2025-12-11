Gazeteci Mehmet Akif Ersoy evli mi, boşandı mı? Eski eşine mesaj yağmuru...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanması ve Ersoy'a yöneltilen suçlamalar gündemde...

Mehmet Akif Ersoy'a dair merak edilen konulardan biri de özel hayatı oldu.

Gündemin başlıkları, "Mehmet Akif Ersoy evli mi, kiminle evliydi, boşandı mı" gibi sorular oldu.

Eski eşine sosyal medyadan mesajlar yağarken, detaylar da araştırılıyor.

İşte, hakkında merak edilenler...

MEHMET AKİF ERSOY EVLİ Mİ

14 Ağustos 2022'de İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle evlenen Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, kısa bir süre sonra boşandı.

Evliliklerinden sadece 8 ay sonra boşanma kararı alan Erbaş ve Ersoy mahkemeye "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle başvurmuştu.

MEHMET AKİF ERSOY'UN ESKİ EŞİ

Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş'ın eski eşi Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması sonrası sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

Erbaş'a ""Geçmiş olsun", "Verilmiş sadakanız varmış" gibi yorumlar yağdı.