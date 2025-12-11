NOW TV o dizi için fişi çekti: Çarşamba günü final yapacak…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NOW TV’nin yeni sezonda büyük beklentiyle ekrana taşıdığı Sakıncalı dizisi için flaş bir karar alındı.

Başrollerini başarılı oyuncular Özge Özpirinçci ve Salih Bademcinin paylaştığı yapım, reytinglerde istenen karşılığı bulamayınca erken finale gidiyor.

Dizi, yayınlanan bölümlerine rağmen hedeflenen izleyici kitlesine ulaşamadı.

Bunun üzerine kanal yönetimi ve yapım ekibi ortak bir değerlendirme yaparak dizinin yolculuğunu 5. bölümde sonlandırma kararı aldı.

17 ARALIK’TA VEDA EDECEK

Çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya’nın hikayesini konu alan dizi, yeni bölümüyle ekranlara veda edecek.

Dizinin son bölümü 17 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek.

Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yanı sıra Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler yer alıyordu.

Dizi, yayın hayatına iddialı başlamasına rağmen reytinglere yenik düştü.