Beyaz’la Joker programında müjdeyi verdi: Beyazıt Öztürk’ten “Beyaz Show” açıklaması…

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Kanal D’de yayınlanmaya başlayan Beyaz’la Joker yarışmasıyla televizyona hızlı bir dönüş yaptı.

Genel kültür temelli yeni format izleyicilerden farklı yorumlar alsa da, Beyaz’ın programda verdiği sürpriz haber gündeme damga vurdu.

Bir döneme damgasını vuran ve yayınlandığı yıllarda milyonları ekrana kilitleyen Beyaz Show, yıllardır izleyiciler tarafından özlemle bekleniyordu.

Beyazıt Öztürk, yarışmanın son bölümünde yaptığı açıklamayla hayranlarını sevindiren müjdeyi verdi.

BEYAZ SHOW GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Türk televizyonunun unutulmaz eğlence programları arasında yer alan Beyaz Show, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, 1996-2018 yılları arasında sunuculuğunu üstlendiği ve özellikle cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen efsane programın geri geleceğini, Kanal D’de yayınlanan Beyaz’la Joker yarışmasının son bölümünde açıkladı.

Öztürk’ün bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, programın hayranları da yıllar sonra gelen bu haberle büyük heyecan yaşadı.

Beyaz Show ne zaman başlayacağı ise merak konusu. İzleyiciler, Beyazıt Özrtürk’ten gelecek yeni duyuruları bekliyor.