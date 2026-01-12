Uzak Şehir 45. bölüm 3. fragman: Yüzüklere veda! "Gözün aydın Boran"

- Uzak Şehir dizisinin 45. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.
- Alya, Boran'ın eşi olarak parmağındaki yüzüğe veda ediyor.
- Cihan, Alya'ya olan aşkının simgesi olan yüzüğü çıkarmamaya kararlı.
Bu akşam ekrana gelecek olan Uzak Şehir dizisinden yeni fragman geldi.
45. bölüm 3. fragmanına Alya ve Cihan'ın yüzüklerine vedası damga vurdu.
Resmi olarak Boran'ın eşi olan Alya, parmağındaki yüzüğe veda ediyor. Cihan ise Alya'ya olan aşkının simgesi olan bu yüzüğü parmağından çıkarmamaya kararlı.
İşte, yeni bölümden son fragman...