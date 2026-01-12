Uzak Şehir 45. bölüm 3. fragman: Yüzüklere veda! "Gözün aydın Boran" Yayınlanan 45. bölüm 3. fragmanında; Resmi olarak Boran'ın eşi olan Alya, parmağındaki yüzüğe veda ediyor. Cihan ise Alya'ya olan aşkının simgesi olan bu yüzüğü parmağından çıkarmamaya kararlı.